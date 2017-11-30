Россия к 2027 году научится сбивать спутники

Заместитель начальника 46-го ЦНИИ Минобороны РФ Олег Ачасов в докладе Совету Федерации рассказал о разработке ударного комплекса борьбы со спутниками «Рудольф». Об этом пишет РИА Новости.

Об этом комплексе ранее ничего известно не было. Ачасов также рассказал о создании наземного мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».

Кроме того, по словам Олега Ачасова в новую программу вооружений России до 2027 года входит создание стационарного ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», многофункционального самолета Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракеты оперативного назначения, зенитно-ракетной системы С-500 и других видов вооружений.

Совет Федераций рассмотрит программу Минобороны и до 15 декабря передаст ее в администрацию президента.