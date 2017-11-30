В РПЦ пояснили заявление о ритуальном убийстве царской семьи

Секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы предполагаемых останков семьи последнего российского императора епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) прокомментировал собственное заявление о ритуальном характере убийства Николая II, его жены и детей, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 ноября Шевкунов заявил, что значительная часть членов патриаршей комиссии убеждена в ритуальном характере убийства членов царской семьи.

Поясняя свое заявление, Шевкунов пояснил, что вел речь о «революционном ритуале, о символизме, о ритуальном большевистском возмездии». Никакого национального или религиозного контекста в его заявлении не было, подчеркнул представитель РПЦ.

Недопонимания по данному вопросу с еврейской общиной у РПЦ нет, отметил Шевкунов: «Я имел разговор с руководителем крупнейшей еврейской общины России Александром Моисеевичем Бородой (президентом Федерации еврейских общин России) <…>, я объяснил ему нашу позицию, и, насколько я понимаю, он абсолютно удовлетворен был этим разговором и объяснением».

Отметим, старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова ранее сообщила о намерении Следственного комитета назначить психолого-историческую экспертизу расстрела царской семьи, чтобы установить, не являлся ли он ритуальным убийством.