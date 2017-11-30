FIS отстранила шестерых российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесла решение о временном отстранении от соревнований шестерых российских лыжников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова.

Напомним, в ноябре решением Международного олимпийского комитета российские лыжники были пожизненно отстранены от участия в соревнованиях, организуемых под эгидой МОК, а также лишены наград Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Однако FIS, вслед за этим рассмотрев дела российских спортсменов, не обнаружила убедительных доказательств их вины в нарушении антидопинговых требований и оставила за лыжниками право участвовать в соревнованиях, включая Кубок мира.

Что заставило FIS изменить решение спустя неделю, неизвестно.