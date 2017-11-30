Медведев отметил озабоченность отстранением спортсменов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов прокомментировал отстранения российских спортсменов от международных соревнованийпо обвинению в употреблении допинга.

Медведев отметил, что этим вопросом озабочено российское правительство, позиция которого остается однозначной: мы против допинга. Однако это ни в коей мере не ставит под сомнение результат России на Олимпиаде-2014 в Сочи. Это была блестящая победа, достигнутая благодаря усилиям наших спортсменов, подчеркнул премьер.

Тема допинга стала политической, причем сами запрещенные препараты «имеют процентов 30», остальное — «в чистом виде, на мой взгляд, политика», убежден Медведев.

В целом ситуация сильно разочаровывает, однако «все это стало инструментом политического манипулирования». Мы будем этому противодействовать всеми мерами, пообещал глава правительства.