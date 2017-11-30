Задержанный в Тольятти шпион будет выслан на Украину

Задержанный за шпионаж в Тольятти Сергей Сотников вскоре будет выдворен из России на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

Собеседник агентства рассказал, что он не успел передать собранные о судоремонтном заводе сведения, и против него не будет возбуждаться уголовное дело. На допросе Сотников рассказал, что был завербован СБУ перед поездкой в Россию на завод.

Собеседник агентства из секретариата судоремонтного завода опроверг эту информацию.

«Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет», — добавил собеседник агентства.

На запрос РБК в секретариате сообщили, что не станут разглашать подобную информацию и никаких заявлений делать не будут.