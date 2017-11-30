Степашин сравнил криптовалюты с «мавродиевскими пирамидами»

Председатель Ассоциации юристов России и бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин призвал к осторожному отношению к криптовалютам, сообщает РИА Новости.

Степашин отметил, что у России уже был «свой опыт»: «Я сейчас, конечно, утрирую, но граждане наши помнят Мавроди, вот как бы мы не попали с криптовалютами под мавродиевские пирамиды».

С предостережением к желающим быстро обогатиться на росте курса биткоина обратился Центробанк: «Образование пузыря на рынке криптовалют может привести к значительным потерям потребителей».

Напомним, самая популярная на сегодняшний день криптовалюта биткоин демонстрирует феноменальный рост: с начала года биткоин подорожал в десять раз, лишь за ноябрь прибавив 3 тысячи долларов.

29 ноября курс биткоина преодолел отметку в 11 тысяч долларов, однако за этим последовал резкий откат. На момент публикации материала курс криптовалюты составляет 9781 доллар.

