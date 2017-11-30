Госкомпаниям разрешили скрывать своих поставщиков

Правительство РФ разрешило госкомпаниям скрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, сообщают «Ведомости».

В подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым документе сказано, что эта временная мера вызвана санкциями США. Госкомпании впредь могут ограничиваться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе и цене закупки. До 1 июля 2018 года данные о победителях конкурсов можно не раскрывать.

Собеседник издания утверждают, что таким образом решено защитить схемы обхода санкций. Еще один источник заявил, что крупные подрядчики, в том числе российские, боятся огласки сотрудничества.

Еще одно постановление правительства отнесло закупки Минобороны, ФСБ и СВР (Службы внешней разведки) к государственной тайне до 1 июля 2018 года. Источник издания в военном ведомстве отметил, что срок выбран для того, чтобы спрятать весь процесс размещения гособоронзаказа на следующий год.