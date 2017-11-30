Минпромторг подготовил предварительный список магазинов с системой tax free

Минпромторг России подготовил список адресов магазинов, в которых будет действовать система tax free. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов

В список вошли ГУМ, ЦУМ, Afimall City, петербургский Дом Ленинградской торговли, а также торговые точки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Великом Новгороде, Калининграде и Приморском крае.

28 ноября российский президент Владимир Путин подписал закон о введении в России системы tax free. Документ ввел в России систему компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам.