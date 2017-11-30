Медведев оценил шансы России на технологическое лидерство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов заявил, что у России есть шансы войти в число мировых технологических лидеров.

По словам главы правительства, медлить нельзя, «нужно заскакивать в идущий и ускоряющийся поезд», который «набрал обороты без нас».

Медведев подчеркнул, что в распоряжении России есть все необходимые для этого ресурсы: есть институты, есть деньги, есть инструменты, есть люди.

Однако премьер констатировал, что нет способности быстро преобразовывать технологические новинки в работающие и коммерчески успешные проекты: «Не очень мы это умеем». Тем не менее, «этому тоже можно научиться», убежден Медведев.

Задачей мирового масштаба Медведев назвал обеспечение кибербезопасности. Мы должны быть самодостаточными, но не закрытыми, заявил премьер, — нужно искать баланс.