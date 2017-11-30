Медведев поделился впечатлениями о Трампе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов поделился впечатлениями от личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Медведев встречался с американским лидером в рамках саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Комментируя личное впечатление от Трампа, Медведев отметил, что это доброжелательный, «адекватно все воспринимающий политический деятель»

Однако проблема не в личных взаимоотношениях, это «подчиненная история по отношению к тем решениям, которые мы принимаем», отметил премьер. Текущие отношения между Россией и США Медведев охарактеризовал как отвратительные, худшие за все время.

Дело не в том, кто виноват, а что с этим делать, подчеркнул глава российского правительства. По его мнению, шанс улучшить отношения существует — вопрос в том, чтобы начать полноценное общение по существенным темам.