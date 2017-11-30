«Матч ТВ» сократит количество бесплатных трансляций матчей РФПЛ

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в кулуарах форума Football Market сообщил RNS, что телеканала «Матч ТВ» может со следующего сезона сократить количество бесплатных трансляций футбольных матчей РФПЛ до двух.

«Да, такой пункт есть, я не скрываю. Мы хотим, чтобы в открытом доступе было два матча за тур», — сказал Прядкин.

Он отметил, что переговорный процесс уже идет, и охарактеризовал его как позитивный, проводимый в рамках взаимного уважения. Прядкин также уточнил, что сроки действие контракта еще не определены, но РФПЛ заинтересована в системе «2+2», два года контракта с возможным продлением еще на два.

Действующий контракт в телеканалом истекает летом 2018 года.