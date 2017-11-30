Общественная палата обратится в ООН из-за ситуации с RT в США

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что комиссия намерена обратиться в ООН в связи с лишением телеканала RT аккредитации в Конгрессе США, сообщает РИА Новости.

Напомним, Галерея корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США лишила журналистов RT аккредитациив связи с регистрацией в качестве иностранного агента. Причем зарегистрироваться иноагентом RT America вынудил минюст США, пригрозив в случае отказа уголовным преследованием.

Сутормина, комментируя ситуацию, заявила: «Мы обратимся в ООН, организацию «Репортеры без границ», Комитет по защите журналистов, который базируется в Нью-Йорке, во все крупнейшие международные организации защиты прав СМИ, чтобы они дали свою публичную оценку действиям властей США».

В российском парламенте уже прозвучали предложения в качестве ответной меры лишить американских журналистов аккредитации в Госдуме и Совете Федерации.