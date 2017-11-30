В Москве представили новую форму олимпийской сборной РФ
Официальный экипировщик олимпийской сборной России Zasport представил новую форму национальной команды, сообщает «Р-Спорт».
На презентации в Москве присутствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и титулованные спортсмены, в том числе волейболистка Екатерина Гамова, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, теннисистка Светлана Кузнецова.
Компания "ZASPORT" представила форму для олимпийской сборной России. Красиво? Фото: Дарья Исаева @isaeva_o_sporte #спортэкспресс #сэ #олимпиада #форма #заспорт #экипировка #окр #sportexpress #se #olympics #zasport
Публикация от Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express) Ноя 29 2017 в 11:36 PST
Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 29 ноября 2017 г.
Напомним, ОИ-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Однако в последнее время, после отказа Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), оживилось обсуждение вопроса, примет ли участие в Олимпиаде российская национальная сборная.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря соберется в Лозанне на заседание, в ходе которого примет решение о допуске российских спортсменов к Зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.
Российские телеканалы заявили, что в случае недопуска национальной сборной на ОИ-2018 не будут транслировать соревнования.