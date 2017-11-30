В Москве представили новую форму олимпийской сборной РФ

Официальный экипировщик олимпийской сборной России Zasport представил новую форму национальной команды, сообщает «Р-Спорт».

На презентации в Москве присутствовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и титулованные спортсмены, в том числе волейболистка Екатерина Гамова, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, теннисистка Светлана Кузнецова.

Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 29 ноября 2017 г.

Напомним, ОИ-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Однако в последнее время, после отказа Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), оживилось обсуждение вопроса, примет ли участие в Олимпиаде российская национальная сборная.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря соберется в Лозанне на заседание, в ходе которого примет решение о допуске российских спортсменов к Зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

Российские телеканалы заявили, что в случае недопуска национальной сборной на ОИ-2018 не будут транслировать соревнования.