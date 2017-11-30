США за год увеличили экспорт оружия на 25%

Управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности подсчитало, что в 2017 финансовом году (завершившемся 30 сентября) американцы продали оружия на 41,9 млрд долларов.

В 2016 году экспорт оружия принес США 33,6 млрд долларов, что на 25 % меньше, чем в этом году.

«Мы поставляем нашим партнерам не только самые эффективные оборонные системы, но и обеспечиваем так называемый «полный пакет», включающий в себя обучение и техническое обслуживание для поддержки полного спектра возможностей наших партнеров», — пояснил глава управления, генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

Он отметил, что в 2018 году сумма выручки может увеличиться за счет поставок оружия в Саудовскую Аравию. В 2018 году саудиты получат от минобороны США 44 пусковые установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков противоракетной системы и другое вооружение на 15 млрд долларов.