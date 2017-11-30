В Грузии отменили наказание за употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск представителя оппозиционной партии «Гирчи» Гиви Шанидзе и упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны. Об этом информируют «Известия».

Употребление конопли и марихуаны признано отвечающим норме грузинского закона, по которой «каждый обладает правом свободного развития своей личности». Истцу удалось доказать, что что употребление марихуаны может происходить как в медицинских целях, так и в целях развлечения. В партии «Гирчи» сообщили «Интерфаксу», что решение суда является «историческим».

В марте 2017 года Израиль стал первым государством на Ближнем Востоке, декриминализовавшим употребление марихуаны. За это теперь придется выплачивать штраф размером 270 долларов.