Глава Федерации бобслея РФ осудил письмо спортсменов к Путину

Руководитель Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину российских бобслеистов и скелетонистов, отстраненных от соревнований по обвинению в употреблении допинга, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина заявили, что их несправедливо лишили права защищать честь России, и попросили российского лидера разобраться с решением Международного олимпийского комитета.

Зубков, комментируя инициативу спортсменов, заявил: «Я считаю, это неправильно. На сегодняшний день нужно обсуждать другие вопросы. Почему их отстранили пожизненно от Олимпийских игр — вот вопрос, который можно и нужно обязательно обсуждать на сегодняшний момент».

При этом Зубков подчеркнул, что Федерация делает все возможное для восстановления отстраненных спортсменов в правах.

Стоит отметить, что сам Зубков решением МОК лишен двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи в связи с допинговым скандалом.