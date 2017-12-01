ФАС уличила «Адидас» в нарушении закона о рекламе

ООО «Адидас» виновно в нарушении российского закона о рекламе, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Речь идет о рекламном материале под заголовком «Adidas; Первый решает», который был опубликован по заказу компании в выпусках газеты «Спорт-Экспресс» с июля по сентябрь нынешнего года, уточняется в сообщении на сайте надзорного ведомства.

ФАС усмотрела в этой публикации нарушение п. 1 ч. 2 ст. 5 закона о рекламе, который запрещает компаниям, рекламирующим собственные товары, сравнивать их с товарами конкурентов по несопоставимым критериям или производить «неполное сравнение товаров», которое «искажает представление о рекламируемом товаре и не позволяет объективно оценить его свойства».

Напомним, согласно отчету за третий квартал нынешнего года, обнародованному компанией Adidas в начале ноября, продажи ее продукции упали только в России и странах СНГ. Эксперты связывают эту тенденцию со «сложными настроениями потребителей» и закрытием ряда фирменных магазинов бренда. По итогам года, как ожидается «Адидас» в общей сложности закроет на российской территории 200 собственных торговых точек.