Аксенов предупредил о срыве сроков строительства шоссе к Крымскому мосту

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предупредил об отставании от запланированного графика «работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильной дороги со стороны Керчи к строящемуся Крымскому мосту». Предупреждение содержится в письме, которой он направил вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Козаку и главе Минтранса Максиму Соколову, передает РБК.

По словам Аксенова, сорваны сроки выполнения проектно-изыскательных работ по контракту Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса со Службой автомобильных дорог Республики Крым.

В августе нынешнего года госэкспертиза должна была подготовить заключение, но лишь 20 июля завершилась работа над проектом договора о ее проведении. На объекте же так и не начались монтажные работы.

По информации Керченского филиала УВО Минтранса, на которую ссылается Аксенов, «это обстоятельство может сдвинуть начало подготовительных работ, перед которыми еще должны быть проведены конкурсы по определению субподрядчиков», а строительно-монтажные работы завершатся в лучшем случае в июне (правительственное распоряжение при этом требует закончить их в апреле).

УВО Минтранса получило подряды более чем на 12 млрд рублей, но, если верить официальному порталу госзакупок, до сих пор не представило ни одно акта по выполненным работам. Аксенов в своем письме Козаку и Соколову напоминает, что ситуация может обернуться срывом работ и на «сопряженных с объектом участках».

Источник в крымских властных кругах пояснил, что послание главы полуострова было написано после совещания по утвержденной правительством целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года», в рамках которой приняли контракт на строительство автомобильного подхода к Крымскому мосту со стороны полуострова с выходом на трассу «Таврида» с компанией ВАД.