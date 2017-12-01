Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 21,6 млрд долларов

Совокупное состояние 25 российских миллиардеров из списка Bloomberg Index с начала года выросло на 21,6 млрд долларов, следует из данных, которые приводит РБК.

Богатейший человек России, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов за год увеличил свое состояние на 2,32 млрд долларов — до 19,2 млрд долларов.

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин теперь имеет 17,9 млрд долларов (+1,32 млрд), глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин — 16,4 млрд долларов (+3,33 млрд).

А вот основатель НОВАТЭКа Леонид Михельсон, напротив, потерял 1,19 млрд долларов, и теперь в его активе 16,1 млрд долларов.