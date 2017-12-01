Мемория. Василий Блюхер

1 декабря 1890 года родился Василий Блюхер, маршал Советского Союза.

Личное дело

Василий Константинович Блюхер (1890-1938) родился в деревне Барщинка Рыбинского уезда Ярославской губернии. Его родители - отец Константин Павлович Блюхер и мать Анна Васильевна Медведева - были русскими крестьянами. Считается, что нехарактерная для русской глубинки фамилия Блюхер произошла от клички-прозвища его предка Феклиста, который отважно сражался в ходе Отечественной войны 1812 года и вернулся с войны, увешанный наградами. Увидевший его помещик, отставной военный, заявил, что он «нстинный фельдмаршал Блюхер». Так прозвище и привязалось.

Василий был старшим из четверых детей в семье. Всего год отучился в церковно-приходской школе, после чего отец увез 14-летнего сына на заработки в Петербург. Василий работал «мальчиком» в магазине, затем поступил чернорабочим на Франко-Русский машиностроительный завод, откуда был уволен за участие в рабочих митингах. В поисках заработка перебрался в Москву, где в 1909 году поступил слесарем на Мытищинский вагоностроительный завод. В 1910 году за призыв к забастовке и участие в беспорядках был арестован и на три года попал в тюрьму. После освобождения в 1913—1914 годах работал в мастерских Московско-Казанской железной дороги.

В 1914-м, с началом Первой мировой войны, Блюхер был мобилизован и отправлен на фронт рядовым. Как ратник ополчения был зачислен в 56-й кремлевский запасной батальон, а с ноября 1914 года служил на фронте рядовым 19-го пехотного Костромского полка. В годы войны отличился как храбрый и умелый боец, был награжден Георгиевской медалью 4-й степени.

8 января 1915 года на реке Дунаец под Тернополем Блюхер был тяжело ранен разорвавшейся гранатой. Осколки попали в левое бедро, оба предплечья, разбили тазобедренный сустав, были сильно повреждены обе ноги. В армейском полевом госпитале из его тела было извлечено восемь крупных осколков. Блюхера дважды выносили в морг как умершего. После сложнейшей операции он был направлен в Московский военный госпиталь имени императора Петра I. Блюхер выжил, но левая нога у него стала короче на 1,5 см.

В марте 1916 года Блюхер был комиссован по состоянию здоровья врачебной комиссией главного военного госпиталя с пенсией первого разряда. С апреля 1916 года работал в Казани в гранитной мастерской, затем устроился на Сормовский судостроительный завод в Нижнем Новгороде, откуда перебрался в Казань, где начал работать на механическом заводе Остермана.

В июне 1916 года Блюхер вступил в ряды Российской социал-демократической рабочей партии большевиков.

К моменту Февральской революции уже работал слесарем-мотористом на маслобойном заводе в городе Петровском Казанской губернии. В мае 1917 года Блюхер переехал в Самару, где познакомился с В. В. Куйбышевым. Был отправлен им в 102-й запасный полк для агитации. Там его избрали в полковой комитет и городской Совет солдатских депутатов.

К началу Октябрьской революции рядовой 102-го запасного полка Блюхер являлся членом Самарского Военно-Революционного Комитета. После установления в Самаре советской власти стал помощником комиссара Самарского гарнизона и начальником губернской охраны революционного порядка.

После начала Гражданской войны Блюхер в 1918 году был направлен на Южный Урал в составе сводного отряда для борьбы с частями атамана Оренбургского казачества А. И. Дутова. Сводный отряд самарских и уфимских красногвардейцев, в котором Юлюхер был комиссаром, выступил из Самары в конце ноября и уже 3 декабря 1917 года прибыл в Челябинск. Через неделю отряд был отозван обратно в Самару, а Блюхер остался в Челябинске, возглавив Челябинский Военно-революционный комитет.

В конце января 1918 года войска Блюхера разбили Дутова и взяли Оренбург. Дутов с остатками своей армии временно укрылся в Тургайской степи.

В апреле 1918 года казаки 1-го военного округа Оренбургского войска блокировали Оренбург и прервали связь с советским Туркестаном. 23 мая 1918 года отряд Блюхера, двигавшийся по железной дороге через Самару, подошел к осажденному Оренбургу и установил связь с его гарнизоном. Через три дня стало известно, что в Челябинске произошло выступление пленных австро-венгерской армии (Чехословацкий корпус), временно располагавшихся в городе.

В июне 1918 года командование войсками, сосредоточенными в районе Оренбурга, после разногласий Василия Блюхера с большинством главкомов других отрядов перешло к Г. В. Зиновьеву. 23 июня он приказал Блюхеру начать наступление вдоль железной дороги Оренбург — Бузулук. Однако ввиду опасности окружения красных войск казаками, Блюхер принял решение отвести отряды в Оренбург, где к тому времени собралось около двух десятков разрозненных красных отрядов.

3 июля 1918 года казаки при поддержке белочехов овладели Оренбургом. После этого большинство красных отрядов отступили в Туркестан, а Уральский отряд Блюхера двинулся на север на соединение с Красной армией.

Рабочие отряды Южного Урала, действовавшие в районе Оренбург - Уфа - Челябинск, оказались в результате мятежа Чехословацкого корпуса отрезанными от регулярных частей Красной Армии и перешли к партизанским действиям.

К середине июля партизанские отряды, теснимые дутовцами, отступили в Белорецк. Здесь на совещании командиров было принято решение объединить силы в сводный Уральский отряд и пробиваться через Миасс и Екатеринбург навстречу войскам Восточного фронта.

Главнокомандующим был избран Каширин, его заместителем — Блюхер. Выступив в поход 18 июля, отряд за 8 дней с ожесточенными боями дошел до района Верхнеуральск — Юрюзань, но из-за недостатка сил был вынужден вернуться на исходные позиции.

2 августа раненого главкома Каширина сменил Блюхер, который реорганизовал отряды в полки, батальоны и роты и предложил новый план похода - на Красноуфимск, где можно было опереться на рабочих и получить пополнение и продовольствие.

Начав поход 5 августа, к 13 августа отряд с боями преодолел Уральский хребет в районе Богоявленска (ныне Красноусольск), присоединив по пути несколько партизанских отрядов общей численностью около 3,5 тысяч человек.

К концу похода сводный отряд Южноуральских партизан под командованием Блюхера вырос в настоящую армию, имевшую в своём составе 6 стрелковых, 2 кавалерийских полка, артиллерийский дивизион и другие подразделения - всего 10,5 тысяч штыков и 18 орудий.

20 августа армия разбила в районе Зилим и Ирныкши белогвардейские части. Через неделю форсировала с боями реку Сим и заняла станцию Иглино в 12 км восточнее Уфы. Разрушив участок железной дороги Уфа — Челябинск, блюхеровцы на 5 дней прервали сообщение белых с Сибирью.

К 10 сентября армия прорвала кольцо окружения и через несколько дней соединилась с передовыми частями 3-й армии Восточного фронта.

Этот поход выявил выдающиеся военно-административные способности Блюхера, умение маневрировать. Меньше чем за два месяца его армия прошла свыше 1500 км по горам, лесам и болотам, провела более 20 боев и разгромила 7 вражеских полков. Дезорганизация тыла белогвардейцев способствовала успешному наступлению войск Восточного фронта осенью 1918 года.

За руководство героическим походом Блюхер был награжден орденом Красного Знамени, став его первым кавалером. Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году этот орден являлся высшим орденом советского государства.

Сформированная из партизанской армии Блюхера под его командованием 4-я Уральская дивизия после ожесточенных сражений взяла большое село Богородское и город Красноуфимск, белые были выбиты за реки Сылва, Батам, Бисерть и Уфа.

В начале ноября у Блюхера открылись старые раны. Медицинская комиссия, обследовавшая начдива, отметила: «В области левого тазобедренного сустава спереди тянется рубец размером 30 см. В отдельных местах подвздошная кость раздроблена и части ее удалены при операциях. Движения в области сустава ограничены во все стороны. При непродолжительной ходьбе появляется боль в пораженном месте». В конце ноября 1918 года Василий Блюхер уехал восстанавливаться в родную деревню Барщинку.

Вернувшись в самый разгар ожесточённых боёв за города Кунгур и Пермь, он принял командование 30-й стрелковой дивизией. 19 декабря белые подошли к Кунгуру. К вечеру 21 декабря город был оставлен. Блюхер разделил дивизию на три группы и скомандовал отходить.

31 января 1919 года Блюхер был отозван из 30-й дивизии и назначен помощником командующего 3-й армией Сергея Меженинова. Понимая, какую опасность таит возможное соединение армий Колчака с северными интервентами, штаб Красного Восточного фронта принял решение о срочном создании в тылу глубоко-эшелонированной обороны — системы укрепленных районов. Одним из таких укрепрайонов должен был стать город Вятка. Начальником гарнизона и обороны Вятско-Слободского района был утвержден Блюхер, который одновременно оставался помощником командующего 3-й армией.

Блюхер прибыл в Вятку 3 апреля 1919 года. Уже в середине июня он доложил Реввоенсовету 3-й армии, что оборудование Вятско-Слободского укрепленного района закончено и обратился к командарму с просьбой об освобождении от должности начальника гарнизона и направлении на действующий фронт. Меженинов просьбу не удовлетворил, Блюхер был назначен командующим Пермским укрепленным районом.

В начале июля 1919 года Блюхер был назначен командующим созданной 51-й стрелковой дивизии, которая с боями прошла путь от Тюмени до озера Байкал. Освободив 6 августа Тюмень, к началу сентября овладела Тобольском.

Дивизия Блюхера участвовала почти во всех завершающих операциях по освобождению Сибири от колчаковцев. В конце ноября в связи с реорганизацией Восточного фронта 51-я была передана в состав 5-й армии, а после окончательного поражения колчаковских войск в Сибири её вывели в резерв главного командования Красной Армии. В резерве дивизия находилась до июля 1920 года. Ее бойцы занимались хозяйственными работами: восстанавливали разрушенную войной Сибирскую железную дорогу, Черемховские каменноугольные копи (Иркутская губерния).

В августе 1920 года дивизия Блюхера была переброшена на юг России, где приняла участие в борьбе с войсками Русской армии генерала П.Н. Врангеля. Блюхеровцы обороняли Каховский плацдарм, где белыми были массово применены английские танки. Позднее дивизия дошла до Перекопа и участвовала в штурме Турецкого вала и овладении им 9 ноября 1920 года. 15 ноября части дивизии вступили в Севастополь и Ялту. Из всех соединений и частей, участвовавших в боях за Крым, дивизия Блюхера понесла самые большие потери, потеряв 75% состава.

За эту кампанию Блюхер был награжден вторым орденом Красного знамени, а дивизия получила почетное наименование Перекопской.

После освобождения Крыма от белых, Блюхера для восстановления здоровья отправили в длительный отпуск. На службу он вернулся в феврале 1921 года. Дивизия к тому моменту дислоцировалась в Одесской губернии, и Блюхер был назначен начальником гарнизона Одессы и начальником войск Одесской губернии.

В середине 1921 года Блюхер был направлен на Дальний Восток, где еще продолжалась Гражданская война. Он занял ключевой пост военного министра буферной Дальневосточной республики, созданной специально для того, чтобы части РККА избежали столкновений с японскими интервентами на Дальнем Востоке. Под руководством Блюхера была создана Народно-революционная армия Дальневосточной республики, освободившая регион от белых и интервентов к концу 1922 года. Самыми известными сражениями этой армии стали бои под станцией Волочаевка около Хабаровска 10-12 февраля 1922 года (штурм укрепленной белыми высоты Июнь-Корань) и под Спасском в октябре 1922 года.

Сам Блюхер был отозван с Дальнего Востока в июле 1922 года. Он был назначен командиром 1-го стрелкового корпуса, позднее возглавил Петроградский укрепрайон. Был избран членом Петросовета и членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). В 1924 году его прикомандировали к Реввоенсовету СССР для особо важных поручений.

Осенью 1924 года советское руководство командировало Блюхера в Китай по просьбе Сунь Ятсена. В 1924—1927 годах он был главным военным советником Чан Кайши. В подчинении Блюхера находилась группа военно-политических советников, курировавших вопросы реформирования армии и создания в Китае вооруженных сил нового типа - партийной армии Гоминьдана. Участвовал в планировке Северного похода национально-революционной армии, целью которого должно было стать национальное объединение и освобождение Китая. 22 марта 1927 года войска НРА заняли Шанхай и Нанкин.

За работу в Китае Блюхер был награжден двумя орденами Красного знамени.

Вернувшись в СССР, в 1928—1929 годах служил помощником командующего Украинским военным округом.

В 1929 году Блюхер был назначен командующим Особой Дальневосточной армией. В том же году принял участие в урегулировании конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. 16 ноября 1929 года китайские войска при поддержке артиллерии попытались напасть на станицу Абагайтуевскую и разъезд № 86. Это стало официальным поводом для ответных боевых действий советской стороны. Ответная операция началась в ночь на 17 ноября. К исходу дня 35-я Сибирская стрелковая дивизия, почти целиком уничтожив 14-й китайский полк, вплотную приблизилась к Чжалайнору. На следующий день город был захвачен. Еще через два дня была захвачена Маньчжурия. В плен попал весь штаб Чжалайнор-Маньчжурской группировки.

В декабре 1929 года по предложению китайской стороны было подписано советско-китайское соглашение об урегулировании конфликта. За победу на КВЖД в мае 1930 года Блюхер был награжден орденом Красной Звезды – также за № 1.

В 1930 году Блюхер стал членом ЦИК СССР. В 1931 году был награждён орденом Ленина.

Являлся депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва, кандидатом в члены ЦК ВКП(б) с 1934 года.

22 сентября 1935 года постановлением Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР были учреждены персональные воинские звания для личного состава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). Высшим являлось звание маршала Советского Союза.

21 ноября 1935 года оно впервые было присвоено военачальникам, проявившим себя в гражданской войне: К. Е. Ворошилову, А. И. Егорову, М. Н. Тухачевскому, В. К. Блюхеру и С. М. Буденному.

Япония, недовольная поддержкой, которую СССР оказывал Китаю, устраивала постоянные провокации на советской границе. С 1936 года до июля 1938 года японские и маньчжурские силы совершили 231 нарушение границы СССР, в 35 случаях это вылилось в крупные боевые столкновения.

В связи с возрастанием военной опасности 1 июля 1938 года Особая Краснознамённая Дальневосточная армия РККА была преобразована в Дальневосточный фронт РККА, который возглавил Блюхер.

В июле 1938 года начались боевые действия у озера Хасан. В этих районах не было четкой границы. Все решалось на основании Хунчуньского протокола, подписанного с Китаем еще царским правительством в 1886 году. Граница была зафиксирована на картах, но на местности стояли только номерные знаки. Многие высоты в этой погранзоне никем не контролировались.

Москва полагала, что граница с Маньчжурией «проходит по горам, расположенным к западу от озера Хасан», считая имевшие в этом районе стратегическое значение сопки Заозерную и Безымянную советскими. Однако японцы, контролировавшие марионеточное правительство Маньчжоу-Го, оспаривали эти высоты.

8 июля 1938 года было принято решение установить на сопке Заозерной постоянный пост пограничной охраны. Прибывшие на сопку советские пограничники отрыли окопы и установили перед ними проволочное заграждение. Японское правительство потребовало отвода русских войск на прежние позиции. В ответной ноте правительство СССР решительно отклонило требования Японии об отводе войск с высоты Заозёрная.

23 июля 1938 года японские части начали выгонять из приграничных деревень местных жителей и оборудовать на высоте Богомольной (находившейся на расстоянии 1 км от сопки Заозёрной) огневые позиций для артиллерии и пулеметов.

24 июля 1938 года маршал Блюхер, не поставив в известность о своих действиях правительство и наркомат обороны, выехал на сопку Заозёрная с комиссией для проверки сообщений о ситуации на границе. Комиссия установила, что в возникновении конфликта виновны наши пограничники, нарушившие границу на 3 метра. Блюхер приказал засыпать один из отрытых пограничниками окопов и переместить проволочное заграждение от нейтральной полосы на четыре метра к окопам пограничников, что было превышением должностных полномочий, поскольку пограничная охрана не находилась в подчинении армейского командования.

Блюхер отправил телеграмму наркому обороны, в которой потребовал немедленного ареста начальника погранучастка и других «виновных в провоцировании конфликта».

Однако Сталин категорически отказался признавать факт нарушения границы. Блюхеру пришел приказ из центра: «Прекратить возню со всякими комиссиями и точно выполнять решения Советского Правительства и приказы Наркома».

29 июля японцы атаковали сопку Безымянная, на которой находилось 11 советских пограничников. Потеряв до 40 солдат, они заняли высоту, но после того, как к пограничникам прибыло подкрепление, уже к вечеру были выбиты обратно.

Вечером 30 июля 1938 года японская артиллерия обстреляла сопки, после чего японская пехота вновь предприняла попытку захвата Безымянной и Заозерной, но снова была отбита. В этот же день, после короткой артподготовки японские войска предприняли новую атаку силами до двух полков, и заняли сопки.

1 августа между Блюхером и Главным военным советом состоялся разговор по прямой линии, в ходе которого И. В. Сталин резко раскритиковал маршала за командование операцией. На следующий день Блюхер отдал 40-й стрелковой дивизии приказ атаковать, не переходя на вражескую территорию. В атаке были достигнуты некоторые успехи (солдаты преодолели полосу заграждений и начали окапываться у подножия высот), но сопки остались в руках японцев.

3 августа прибывший в штаб заместитель наркома обороны, армейский комиссар Л. З. Мехлис сообщил в Москву, что маршал Блюхер не способен выполнять обязанности командующего, после чего тот был отстранён от командования войсками.

В результате допущенных ошибок советские войска понесли у озера Хасан большие потери и смогли добиться успеха лишь к 10 августа. Главный военный совет отметил, что в ходе этого конфликта выявились «огромные недостатки в состоянии Дальневосточного фронта». Блюхера среди прочего обвинили в том, что он «не сумел или не захотел по-настоящему реализовать очищение фронта от врагов народа».

Репрессии не заставили себя ждать - все окружение Блюхера на Дальнем Востоке было арестовано.

В октябре 1938 года отстраненный от должности Блюхер находился на лечении в Адлере, на даче Ворошилова в пансионате «Бочаров Ручей». 22 октября 1938 года он был арестован вместе с женой и братом Павлом и специальным поездом доставлен в Москву.

24 октября его привезли на Лубянку во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. За восемнадцать дней пребывания Блюхера в тюрьме его допрашивали 21 раз.

В подписанных Блюхером показаниях, датируемых 6—9 ноября 1938 года, он признается в участии в «антисоветской организации правых» и «военном заговоре», а также в саботаже в военной сфере, пьянстве на рабочем месте, и моральном разложении.

9 ноября 1938 года в 22 часа 50 минут Блюхер скоропостижно скончался в кабинете врача внутренней тюрьмы. По заключению судмедэкспертизы, смерть маршала наступила от закупорки легочной артерии тромбом, образовавшимся в венах таза. Утром следующего дня тело Блюхера было кремировано.

10 марта 1939 года уже задним числом Блюхер был лишен звания маршала и приговорен к смертной казни за «шпионаж в пользу Японии», «участие в антисоветской организации правых и в военном заговоре».

Чем знаменит

Василий Блюхер. Около 1920

Василий Блюхер – один из первых пяти советских маршалов, герой Гражданской войны – погибший в застенках НКВД, не выдержав пыток.

Широкую известность Блюхер получил уже в 1918 году, когда возглавил невероятный 1500-километровый поход по белым тылам. А после знаменитых боев под станцией Волочаевка и под Спасском он стал настоящей легендой Красной армии.

Блюхер являлся первым кавалером не только ордена Красного Знамени, но и ордена Красной Звезды. Он был награжден пятью орденами Красного Знамени и двумя орденами Ленина. Еще при жизни маршала его именем был назван Богоявленский переулок в Москве — в 1930-1938 годах он назывался Блюхеровским.

О чем надо знать

Блюхер входил в состав Специального судебного присутствия, в июне 1937 года приговорившего к расстрелу группу высших советских военачальников по «Делу Тухачевского», обвиненных в организации военного заговора с целью захвата власти.

Дело Тухачевского стало началом широкомасштабных репрессий в РККА. В ходе этих репрессий в течение 1938 года погибли и пятеро из девяти членов «специального присутствия».

Прямая речь

Из наградного листа Василия Блюхера: «Бывший сормовский рабочий, председатель Челябинского ревкома, он, объединив под своим командованием несколько разрозненных красноармейских и партизанских отрядов, совершил с ними легендарный переход в полторы тысячи вёрст по Уралу, ведя ожесточённые бои с белогвардейцами. За этот беспримерный поход тов. Блюхер награждается высшей наградой РСФСР — орденом Красного Знамени под № 1».

Из секретной поздравительной телеграммы наркома обороны Ворошилова в Китай: «Ханькоу. Бородину. Галину. 24 декабря 1926 г. Инстанция наградила Вас, Галина и Бородина, орденом Красного Знамени, сердечно поздравляю. Прошу предоставить список инструкторов, советников, заслуживающих награждения орденом Красного Знамени или другими наградами. Награждении орденами в прессе не сообщать. Мезенцев»

7 фактов о Василии Блюхере

Первая партия изготовленных орденов Красного Знамени не устроила по качеству Троцкого, и на Петроградском монетном дворе был размещен новый заказ на их изготовление. Поэтому свой орден Василий Блюхер получил только спустя полгода после награждения - 11 мая 1919 года, при этом номер на самом ордене был 114. Дубликат же ордена № 1 он получил лишь в 1937 году – за год до смерти.

Впервые Блюхер увидел Ленина в конце октября 1922 года, когда участвовал в работе IV сессии ВЦИК девятого созыва.

В Китае Блюхер работал под псевдонимом «Зой Всеволодович Галин», который был им придуман в честь дочери Зои, сына Всеволода и жены Галины.

Блюхер был трижды женат и шесть раз становился отцом. Его первая жена Галина Покровская была приговорена к расстрелу в марте 1939 года. Еще через четыре дня расстреляли его вторую жену Галину Кольчугину. Третья жена - Глафира Безверхова, арестованная вместе с маршалом, была приговорена к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Все жены были осуждены «за недоносительство».

Кроме двух первых жен Блюхера также были также расстреляны его брат Павел Блюхер и его жена.

Блюхер был реабилитирован в марте 1956 года. Тогда же были реабилитированы и оставшиеся в живых члены его семьи.

Кенотаф маршалу Советского Союза Блюхеру установлен на вершине сопки Июнь-Корань на месте Волочаевского боя.

Материалы о Василии Блюхере

Биография Василия Блюхера на сайте «Маршалы и адмиралы флота Советского Союза»

Блюхер Василий Константинович на сайте «100 великих полководцев»

Трагедия маршала Блюхера

Статья о Василии Блюхере в Википедии