IBSF вернула в строй отстраненных российских бобслеистов и скелетонистов

Временно отстраненные от участия в соревнованиях российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин восстановлены в правах Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).

Отменено и временное отстранение главы Федерации бобслея РФ Александра Зубкова и тренера российской команды по скелетону Сергея Чудинова, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил перечисленных спортсменов от участия в Олимпийских играх и аннулировал их достижения на сочинской Олимпиаде. Такое решение было принято на основании расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, обвинившей россиян в нарушении антидопинговых правил.

IBSF, получив информацию об этих санкциях, временно отстранила бобслеистов и скелетонистов из РФ до выяснения обстоятельств по каждому из дел. Теперь же, как говорится в сообщении пресс-службы федерации, стало ясно, что представленных МОК доказательств недостаточно для отстранения россиян, а мотивировочная часть решений комитета вообще отсутствует. Соответственно, все перечисленные спортсмены получили возможность участвовать в соревнованиях под эгидой IBSF.