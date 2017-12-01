Демпартия выдвинет Андрея Богданова кандидатом в президенты

Демократическая партия России выдвинет кандидатуру лидера партии Андрея Богданова на выборы президента РФ в 2018 году. Об этом в своем телеграм-канале заявил сам Богданов, сообщает РИА Новости.



16 декабря Демпартия проведет съезд, одним из пунктов повестки которого значится: «Рекомендовать съезду кандидатуру Богданова для внесения в бюллетень для голосования по выдвижению партией кандидата в президенты РФ».

Между тем ранее источник, близкий к администрации, заявил, что Кремль стремится избежать «карнавала» на выборах, а потому рекомендует Андрею Богданову (он же великий мастер масонской ложи) не выдвигать свою кандидатуру.