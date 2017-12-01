В Москве прошла жеребьевка ЧМ-2018
В Москве прошла жеребьевка финального этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает «Интерфакс».
Россия оказалась в группе А вместе с Уругваем, Египтом, Саудовской Аравией. Матчем открытия ЧМ-2018 станет встреча сборных России и Саудовской Аравии.
Матч открытия #ЧМ2018:— #ЖеребьевкаЧМ 🏆 (@fifaworldcup_ru) 1 декабря 2017 г.
🇷🇺🆚🇸🇦 pic.twitter.com/BfsLYNHPCU
Состав других групп:
Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко.
Группа С: Франция, Перу, Дания, Австралия.
Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия.
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама.
Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.
Перед участниками и гостями церемонии выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. Российский лидер пожелал всем 32 участникам ЧМ-2018 успеха и пригласил болельщиков этих команд приехать в Россию. Путин выразил уверенность, что гости ЧМ-2018 «смогут почувствовать наше радушие и открытость».
Инфантино, в свою очередь, поблагодарил президента России, правительство РФ, организаторов чемпионата за вклад в подготовку и проведению турнира.