В Москве прошла жеребьевка ЧМ-2018

В Москве прошла жеребьевка финального этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Россия оказалась в группе А вместе с Уругваем, Египтом, Саудовской Аравией. Матчем открытия ЧМ-2018 станет встреча сборных России и Саудовской Аравии.



Состав других групп:

Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко.



Группа С: Франция, Перу, Дания, Австралия.



Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия.



Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.



Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.



Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама.



Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.



Перед участниками и гостями церемонии выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. Российский лидер пожелал всем 32 участникам ЧМ-2018 успеха и пригласил болельщиков этих команд приехать в Россию. Путин выразил уверенность, что гости ЧМ-2018 «смогут почувствовать наше радушие и открытость».

Инфантино, в свою очередь, поблагодарил президента России, правительство РФ, организаторов чемпионата за вклад в подготовку и проведению турнира.