Грузинский спецназ ликвидировал организатора взрыва в аэропорту Стамбула

В одном из боевиков, ликвидированных в Тбилиси в результате спецоперации 22 ноября, опознали Ахмеда Чатаева – предполагаемого организатора теракта, который был совершен в прошлом году в аэропорту Стамбула, передает «Интерфакс» со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии.

Спецоперация продолжалась более 20 часов и завершилась ликвидацией троих террористов и задержанием их сообщника. Боевики, забаррикадировавшиеся в квартире многоэтажного жилого дома, убили одного и ранили четверых бойцов спецназа.

Впоследствии в местных СМИ появилась информация о том, что террористы во главе с Ахмедом Чатаевым, которого турецкие власти обвиняют в организации теракта в аэропорту Ататюрка, прибыли в грузинскую столицу из Турции через КПП «Сарпи», где предъявила поддельные документы. Сообщники заранее сняли им в Тбилиси квартиру, в которой боевики намеревались «тихо перезимовать», не устраивая терактов.

Напомним, взрыв в стамбульском международном аэропорту прогремел вечером 28 июня 2016 года, его жертвами стали 45 человек, ранения получили более 200 человек. Ахмеда Чатаева практически сразу же назвали одним из организаторов теракта, его соучастником СМИ с подачи турецкой полиции считают Османа Вадинова (оба являются российскими гражданами).