США обрекли КНР на миллиарды убытка отказом в статусе рыночной экономики

Американское правительство отклонило запрос китайских коллег на признание КНР рыночной экономикой, пишет газета Wall Street Journal. По ее данным, Пекин получил отказ еще в середине месяца, но только накануне о нем объявили официально.

В документе, направленном властями США в Китай, говорится, что в его национальной экономике «преобладает роль государства», выражающаяся в том числе в выделении субсидий, влияющих на цены вопреки правилам рынка.

Признание китайской экономики рыночной позволило бы Пекину сэкономить на экспорте своих товаров, поскольку в противном случае его контрагенты вправе распоряжаться более широкими полномочиями в установлении импортных пошлин. По оценкам экспертов, отказ США принесет предпринимателям КНР миллиардные убытки.

Напомним, в 2001 году Китай вступил в ВТО при условии, что через 15 лет его экономика будет признана рыночной, однако другие участники этой торговой организации поставили дополнительное условие по осуществлению реформ, призванных либерализовать рынок. Пекин уже подал соответствующие жалобы на США и ЕС в торговый суд ВТО.