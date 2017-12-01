Госдума решила закрыться от американских журналистов

Государственная Дума намеревается принять постановление, согласно которому корреспонденты американских СМИ лишатся возможности посещать ее заседания и в целом нижнюю палату парламента РФ, передает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по регламенту и контролю Ольгу Савастьянову.

По ее словам, проект постановления будет рассмотрен членами комитета в понедельник, 4 декабря, на следующий день его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду – на рассмотрение в ходе пленарного заседания.

Кроме того, по словам Савастьяновой, аналогичный запрет ГД предлагает ввести региональным законодательным собраниям по всей стране.

Этот шаг является «зеркальной» мерой в ответ на лишение журналистов российского телеканала RT аккредитации в американском конгрессе после внесения этого СМИ в список иноагентов наряду с партнерской компанией Sputnik — Reston Translator. Кроме того, в России уже принят аналогичный закон, позволяющий признавать средства массовой информации иностранными агентами при финансировании из-за рубежа или физическими лицами, получающими средства из-за границы.