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01 декабря 2017, 08:50
Госдеп Дональд Трамп отставки-назначения Рекс Тиллерсон США ЦРУ

Госдеп подтвердил разногласия Трампа и Тиллерсона

Р.Тиллерсон и Д.Трамп
Р.Тиллерсон и Д.Трамп
YouTube.com

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт подтвердила наличие разногласий между главой ведомства Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

Науэрт отметила: «Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это несомненно. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял».

При этом представитель Госдепа заявила, что Тиллерсон не покинет свой пост — он «служит президенту, ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию».

Ранее в СМИ появились сообщения о скорой смене госсекретаря — якобы Тиллерсона должен заменить глава ЦРУ Майк Помпео, поскольку с нынешним главой Госдепа у американского лидера Дональда Трампа отношения не сложились.

В Белом доме опровергли данные сообщения, а сам Трамп ограничился кратким комментарием: «Рекс здесь».

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