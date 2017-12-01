Эксперты подсчитали скудную выгоду России от ЧМ-2018

Эксперты считают, что чемпионат мира по футболу станет для России в целом убыточным проектом, который даст экономике лишь краткосрочный импульс и дополнительный прирост ВВП не более 0,2 процентного пункта, пишет РБК.

К началу следующего года траты на подготовку к проведению ЧМ-2018 достигнут 634 млрд рублей, еще 44 млрд рублей будут израсходованы с января по июнь, и таким образом общий бюджет составит 678 млрд рублей за шесть лет. В целом стоимость подготовки мундиаля в России оценивается в 13,2 млрд долларов по среднему обменному курсу с начала 2013 года по конец ноября нынешнего года.

Этот чемпионат получается самым дорогим в истории турнира – но в целом это соответствует сложившейся в последние годы тенденции удорожания мероприятия, каждое из которых стоит больше предыдущего. Так, ЧМ-2010 в ЮАР обошелся в 6 млрд долларов, расходы на ЧМ-2014 превысили 11 млрд долларов, а Катар заложил в строительство инфраструктуры к ЧМ-2020 астрономическую сумму – 200 млрд долларов.

Основной доход от проведения чемпионата идет в бюджет ФИФА (FIFA, Международная федерация футбола), которая, в частности, продает права на телевещание. Основные издержки при этом несет принимающая сторона, особо при этом не выигрывая. Предыдущий мундиаль, который проводился в Бразилии в 2014 году, принес FIFA 2,6 млрд долларов чистой прибыли.

Страна-хозяйка в лучшем случае выходит в ноль. «Экономическая выгода обычно нулевая. И даже если есть скромный выигрыш, он не оправдывает цену проведения турнира», — пояснял в 2014 году профессор экономики Виктор Мэтсон из College of the Holy Cross в Массачусетсе (США).