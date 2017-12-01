СМИ рассказали о предвыборной установке Кремля регионам

Администрация президента РФ дала региональным властям установку провести выборы главы государства в 2018 году без скандалов и нарушений, рассказал РБК федеральный чиновник, а также подтвердили другой федеральный чиновник и собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

По словам источников издания, установка поступила полномочным представительствам президента, главам регионов, силовикам и руководителям региональных избирательных комиссий: «Задачу поставил лично Владимир Путин».

Кремль задал три ключевых параметра выборов: они должны пройти открыто, легитимно и без скандалов, пишет РБК. Его собеседник уточняет: «Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны». А с теми, кто «пытается нагнать результат», будут «безжалостно расставаться».

Кроме того, администрация президента стремится избежать «карнавала» на выборах — об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации, и подтвердил собеседник в руководстве одной из партий блока. В этой связи Кремль не выдвигать свои кандидатуры политтехнологов Вячеслава Смирнова и Андрея Богданова (он же великий мастер масонской ложи).

Богданов, комментируя данную информацию, заявил, что к нему никто из администрации президента с просьбами не обращался. Смирнов не стал отвечать на соответствующий вопрос.