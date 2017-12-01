Глава УПЦ попросил патриарха Кирилла отменить отлучение

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря опубликовал в Facebook письмо главы УПЦ Филарета к патриарху Кириллу и епископам РПЦ.

В письме Филарет призвал «прекратить разделения и распри между православными христианами», отменить прещения (церковное дисциплинарное наказание) и отлучения и восстановить молитвенное и евхаристическое общение.

Филарет пишет: «За прошедшие годы многие огорчения и раздоры омрачили взаимные отношения между православными в наших странах. … И я как ваш собрат и сослужитель прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».

Напомним, 30 ноября Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) утвердил поправки, подтверждающие самоуправляемый статус Украинской православной церкви. При этом пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Александр Волков подчеркнул, что УПЦ остается в составе РПЦ, и по сути, ничего не поменялось.