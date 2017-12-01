Глава Киевского патриархата отверг возможность воссоединения с Москвой

Глава самопровозглашенного Киевского патриархата (УПЦ-КП) Филарет (Денисенко) заявил, что украинская церковь никогда не вернется к Московскому патриархату. «Почему не вернется? Потому что у нас есть свое государство», – выступил он на пресс-конференции в Киеве.

Таким образом Филарет прокомментировал якобы поступившее от него самого предложение воссоединиться с Московским патриархатом, передает «Интерфакс». По его словам, единственный приемлемым вариантом является примирение между двумя церквями.

«Видите, как Москва обманывает? Ей доверять нельзя... И в церковном плане. Просили обращение для того, чтобы наступило примирение, то есть молитвенное единство, но опять нас склоняют к тому, чтобы мы вернулись», – заявил Филарет.

Напомним, накануне пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков рассказал журналистам, что Филарет обратился к главе Русской православной церкви с прошением о прощении и преодолении «церковного раскола» на Украине.

По словам Волкова, проходящий в Москве Архиерейский собор «с удовлетворением воспринял» послание Филарета «как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью», и учредил специальную комиссию для переговоров по этому вопросу.

Пресс-секретарь Филарета архиепископ Евстратий (Зоря) позже в тот же день выступил с опровержением, заявив, что главе Киевского патриархата незачем просить о прощении, поскольку он не считает себя виновным в предании анафеме.