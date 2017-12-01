Экс-советнику Трампа предъявили обвинение по «российскому делу»
Бывшему советнику президента США Майклу Флинну предъявлено обвинение в даче ложных показаний, касающихся его переговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком, сообщает CNN.
Специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможных связей окружения Трампа с Россией, заявил, что Флинн «преднамеренно и сознательно» дал ложные показания ФБР.
1 декабря Флинн должен предстать перед судом.
Ранее СМИ сообщали, что Флинн обсуждал с Кисляком антироссийские санкции в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США. Флинн впоследствии признал, что не в полной мере проинформировал свое начальство о содержании переговоров.
На фоне скандала в феврале текущего года Флинн ушел в отставку с поста советника президента.