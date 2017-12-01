Майкл Флинн согласился сдать Трампа по «российскому делу»

Экс-советник администрации Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн признал вину в том, что дезинформировал ФБР своими показаниями по делу о «российском следе» в выборах президента США, изъявил готовность свидетельствовать против президента Дональда Трампа и других членов его команды.

«Флинн готов дать показания... против президента Трампа, против членов семьи Трампа, а также других в Белом доме», – передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир американского телеканала ABC News.

Предполагается, что Флинн поведает об указаниях, которые Трамп, еще являясь кандидатом в президенты США, давал ему с целью установить контакты с российскими представителями. Если экс-советник действительно даст такие показания, они вступят в прямое противоречие с заявлениями американского лидера.