Протестующие против «Платона» дальнобойщики признаны иноагентами

Некоммерческая организация дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России», выступающая против системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон», включена в реестр НКО-иностранных агентов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минюста России.

В ведомстве уточнили, что «Объединение перевозчиков России» внесено в реестр иноагентов 1 декабря.

Организация «Объединение перевозчиков России» была создана 15 ноября 2015 года для координации усилий наемных водителей и предпринимателей в транспортной сфере в разных регионах страны, следует из информации на сайте НКО.

Система «Платон» была запущена тогда же. Изначально планировалось установить тариф на уровне 3,73 рубля за 1 км, но после массовых акций протеста был введен так называемый льготный тариф — 1,53 рубля за 1 км. С 15 апреля текущего года тариф должен был вырасти до 3,06 рубля за 1 км, но в итоге был повышен лишь до 1,91 рубля за 1 км.