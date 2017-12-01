Источник опроверг дезориентацию «Фрегата»

Аппаратура спутниковой навигации на разгонном блоке «Фрегат»и его двигатели при пуске с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» отработали в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, второй в истории самого молодого российского космодрома пуск завершился неудачей: были утрачены все 19 спутников, которые должен был вывести в космос «Союз». Причина нештатной ситуации, которая привела к провалу пуска, устанавливается.

1 декабря появились сообщения, что разгонный блок «Фрегат» вместо разгонного маневра выполнил торможение — из-за ошибки в полетном задании.

Однако источник ТАСС заявил: «Кто-то услышал, что при предпусковых проверках аппаратура спутниковой навигации поздно включалась, и сделал неверный вывод. По телеметрии она отработала штатно».