ЕС снял санкции с российского топлива ради изучения Марса

Совет Евросоюза принял решение вывести закупки гидразина из-под действия ранее установленных ограничений на сотрудничество с российскими компаниями в рамках санкций. Гидразин – это топливо, необходимое для реализации второго этапа российско-европейского проекта ExoMars, передает РБК со ссылкой на соответствующий документ в журнале ЕС.

Снят запрет на операции по закупке и доставке гидразина, который предназначен для заправки пятитонного спускаемого модуля и 300-килограммового несущего модуля, запуск которых запланирован в рамках миссии ExoMars-2020.

Единственным ограничением вывода российского гидразина из-под санкций остается предварительное согласование «любой технической или финансовой помощи» по закупке и доставке топлива с «компетентными органами».

Напомним, соглашение о реализации проекта ExoMars подписано Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА) весной 2013 года. Первый этап программы был реализован в прошлом году: с Байконура на «Протоне» в космос отправился зонд Trace Gas Orbiter (TGO), от которого на околомарсианской орбите отделился посадочный модуль Schiaparelli, но разбился при посадке.

Второй этап проекта должен стартовать в 2020 году с доставки на Марс автоматического марсохода с системой исследовательской аппаратуры «Пастер», которая позволит изучить поверхность планеты и ее атмосферу.