Американский регулятор разрешил торговать биткоинами на бирже

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) разрешила Chicago Mercantile Exchange (CME) и CBOE Futures Exchange организовать торги срочными контрактами на криптовалюту, сообщает «Интерфакс».

Глава комиссии Крис Джанкарло при этом отметил: «Криптовалюта биткоин — это товар, непохожий ни на что, с чем раньше нам приходилось иметь дело. В связи с этим мы вели длительные переговоры с биржевыми операторами относительно предлагаемых ими контрактов, и CME, CBOE и Cantor согласились на значительное улучшение условий контрактов с целью защиты клиентов и сохранения порядка на рынках».

Разрешив торговлю фьючерсами на биткоины, регулятор тем не менее выразил тревогу: «Инвесторам стоит помнить об очень высоких уровнях волатильности и рисках, сопровождающих торговлю подобными контрактами».

Отметим, к настоящему времени курс биткоина составляет 10679 долларов.