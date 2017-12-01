«Левый фронт» выдвинул в президенты директора «Совхоза имени Ленина»

Движение «Левый фронт» выдвинуло кандидатом в президенты России на выборах 2018 года «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, говорится в сообщении на сайте движения.

30 ноября завершился второй тур праймериз по выборам кандидата от левых и патриотических сил на президентских выборах-2018. В нем приняли участие лидеры первого тура: Юрий Болдырев, Павел Грудинин, Константин Семин, Сергей Глазьев, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Михаил Попов, Борис Кагарлицкий, Максим Шевченко, Валерий Рашкин.

Победителем второго тура праймериз с результатом 58,4% стал директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин.

Ранее сообщалось, что баллотироваться в президенты намерен лидер Демократической партии России Андрей Бородин.