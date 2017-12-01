ФИФА отвергла влияние решения МОК на проведение ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года не повлияет на проведение ЧМ-2018 в России, сообщает RT.

Напомним, исполком МОК соберется 5 декабря в Лозанне и решит, будет ли Россия участвовать в ОИ-2018.

Инфантино заявил: «Решение МОК никак не повлияет на футбол и на проведение ЧМ-2018 в России. Повторю еще раз: я не участвую ни в каких спекуляциях. Наши турниры и турниры УЕФА всегда проходят под жестким антидопинговым контролем. Все пробы были отрицательными, они были проведены и в России, и за ее пределами».

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший директор Московского антидопингового центра Григорий Родченков заявил, что располагает доказательствами «господдержки допинга» в российском футболе и готов поделиться этими доказательствами с ФИФА.