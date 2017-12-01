В Японии установили дату отречения императора от престола
Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. Такое решение приняла комиссия по делам императорской семьи, сообщает Kyodo.
Акихито, которому 23 декабря исполнится 84 года, в августе 2016 года обратился к нации и сообщил, что хотел бы передать трон своему старшему сыну. Однако поскольку прижизненная передача престола не предусмотрена законодательством Японии, была созвана комиссия, в которую вошли представители императорской семьи и всех ветвей власти, а также эксперты в области истории, культуры и права. Возглавил комиссию премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
По итогам 10-месячного заседания комиссии парламенту Японии были даны соответствующие рекомендации, и в июне текущего года был принят закон, разрешающий Акихито передать престол наследнику.
Таким образом, 30 апреля 2019 года император Акихито — единственный в мире правящий император — отойдет от дел, а 1 мая 2019 года на трон взойдет старший сын Акихито, принц Нарухито. Акихито после отречения будет именоваться дзёко.