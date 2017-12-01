КНДР выдвинула условие переговоров с США

Власти Северной Кореи готовы к переговорам по обеспечению мира на Корейском полуострове. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Пашин после визита в КНДР, сообщает «Интерфакс».

По словам Пашина, российская делегация встретилась с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом, который заявил: «Мы, конечно, готовы сесть за стол переговоров».

В КНДР убеждены, что добились цели стать ядерной державы и готовы вести переговоры с США: «Достигнут паритет, и они готовы садиться с американцами за стол переговоров и решать все мирным путем», — рассказал депутат.

Однако переговоры возможны лишь при соблюдении условия КНДР — признания ядерного статуса Северной Кореи, добавил Пашин.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, также входивший в состав российской делегации в КНДР, сообщил РИА Новости, что Пхеньян не принял предложения России и Китая по урегулированию конфликта: «Это "двойная заморозка", и постепенное, постепенное урегулирование проблемы».

Напомним, после очередного ракетного пуска Северной Кореи в США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР. Однако глава МИД России Сергей Лавров предположил, что резкие заявления и действия США могут быть намеренными провокациями в адрес Пхеньяна.