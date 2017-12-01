В Думу поступил первый законопроект о криптовалютах

Главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю экспертного совета по законодательному обеспечению финансовых технологий Мартину Шаккуму направлен законопроект о регулировании децентрализованного виртуального имущества. Об этом рассказал «Коммерсанту» Никита Куликов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Право роботов» — одного из разработчиков законопроекта совместно с «Воронков Венчурс» и Heads Consulting.

Как рассказал Куликов, законопроект описывает принципы оборота криптовалюты и токенов, определяет правовое положение его участников и механизм первичного публичного размещения токенов (ICO).

Авторы законодательной инициативы предлагают наделить государство правом создать криптовалютную биржу, главной валютой на которой будет крипторубль. Сделки по обмену крипторублей и токенов на обычные рубли или иностранную валюту, равно как и майнинг, предлагается обложить налогом.

Глава думского финансового комитета Анатолий Аксаков отметил, что квалификация криптовалюты как виртуального имущества — это «верное направление», хотя к крипторублю парламентарий выразил скептическое отношение: «Создание биржи — тоже вопрос дискуссии».

При этом Аксаков уточнил, что законопроект о регулировании криптовалюты готовят также правительство и ЦБ, однако законопроект «Права роботов», «Воронков Венчурс» и Heads Consulting — первая подобная законодательная инициатива.

Введение нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с криптовалютой, стало активно обсуждаться на фоне быстрого роста курса биткоина — самой популярной криптовалюты на сегодняшний день. На данный момент за биткоин дают 9739 долларов.