РПЦ запретила венчаться с еретиками и родственниками

Архиерейский собор Русской православной церкви принял документ «О канонических аспектах церковного брака», в котором, в частности, оговорен запрет на венчание православных христиан с «еретиками», передает РИА Новости со ссылкой на текст этого документа.

Речь идет о представителей раскольнических и еретических сообществ. «Таинство брака не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины христианской веры и нравственности», – говорится в документе.

Нынешний перечень указаний по заключению и прекращению брака – первый в современной практике РПЦ, он готовился на протяжении нескольких лет, чтобы в итоге все нормы, касающиеся церковного бракосочетания, были сведены воедино.

В документе упоминаются «древние церковные каноны», которые «ради защиты Церкви от распространения ереси запрещали православным христианам вступать в брак с еретиками» и должны применяться в современном мире «по отношению к членам еретических и раскольнических сообществ, враждебных Церкви и создающих угрозу ее единству».

Запрет на браки «с представителями тех инославных сообществ, которые не враждебны Православной Церкви» не накладывается, однако, как отмечено в своде правил, такие союзы «не освящаются венчанием». Впрочем, Церковь может быть снисходительной к тем, кто соединил свою жизнь с иноверцем, и заботиться о том, «чтобы они сохраняли связь с православной общиной и могли воспитывать в православии своих детей».

Отдельным пунктом в документе вводится запрет на венчание людей, чей брак зарегистрирован в ЗАГСе, но не соответствует каноническим нормам – например, если один из супругов превысил «допустимое церковными правилами количество предшествующих браков» или оба они «состоят в недопустимом родстве».

Однополые браки Русская православная церковь «категорически не признает вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством», уточняется в документе. Такое же отношение РПЦ проявляет к «другим формам сожительства, не соответствующим определению брака как союза между мужчиной и женщиной».

Что касается развода, то основанием для него Церковь, «основываясь на евангельском учении», считает прелюбодеяние одного из супругов или «наличие обстоятельств, которые влияют на брачный союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или которые могут быть уподоблены смерти одного из супругов».