В КВН объяснили увольнение Маслякова

Президент международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр "Планета КВН"» по своей инициативе, заявили РИА Новости в пресс-службе союза.

Напомним, в мае организация Transparency International направило заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова на наличие признаков конфликта интересов. По данным Transparency, Масляков, используя служебное положение, передал кинотеатр «Гавана» в собственность телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК»), учредителем которого является сам и является. Прокуратура Москвы ответила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы.

Однако Transparency International оспорила ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре РФ. Вслед за этим приказом от 21 июля правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа.

В пресс-службе союза КВН пояснили: «Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована А. В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона».

Касательно прокурорской проверки по заявлению Transparency, в пресс-службе союза КВН отметили: «Насколько известно, по результатам этой проверки, никакие меры реагирования не принимались. Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились».