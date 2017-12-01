Минтранс назначил штраф за проезд «зайцем» по платным дорогам

В 2019 году в России начнет действовать система оплаты проезда по платным дорогам free flow – без использования шлагбаумов. Контроль будет осуществляться через видеокамеры, на основе показаний которых водителям в случае неуплаты выпишут штрафы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный министерством транспорта законопроект.

Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей, но операторы платных дорог опасаются, что с системой видеофиксации водители, уже привыкшие заклеивать номера во избежание идентификации на камерах, смогут избегать ответственности за неуплату.

При этом до сих пор остается нерешенным вопрос, куда должны поступать доходы от этих штрафов – в госбюджет или компаниям, которые инвестировали в строительство платных дорог.

Предложенный Минтрансом законопроект предполагает внесение поправок в КоАП, закон «Об автодорогах и дорожной деятельности» и Бюджетный кодекс РФ. Рассылать водителям «письма счастья» будет Ространснадзор, и при уплате в 20-дневный срок водитель сможет получить 50-процентную скидку.

Система free flow, уже внедренная во многих странах, призвана увеличить проходимость платных дорог и снизить количество заторов на въездах и выездах с них за счет отмены шлагбаумов. Видеофиксация в таком случае осуществляется камерами и датчиками.