Москалькова предложила признать подростков полностью дееспособными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила в защиту инициативы о снижении возраста наступления полной дееспособности до 14 лет, сообщает «Интерфакс».

Выступая на едином уроке по правам человека в МГИМО, омбудсмен в ответ на соответствующий вопрос заявила, что положительно относится к данной идее: «Если можно в 14 лет привлечь к уголовной ответственности, то как же не дать возможность человеку реализовывать себя в позитивной сфере».

Напомним, дееспособность — это способность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности, в полном объеме возникает у лица по достижении им совершеннолетия. Подростки в возрасте 14-18 лет в соответствии с российским законодательством частично дееспособны.

При этом, отметила Москалькова, с 14 лет наступает ответственность «не только за убийство, кражу, но и за те преступления, которые требуют интеллектуального осмысления происходящего, то есть за экстремизм».