Еврокомиссия недодала Украине 0,6 млрд долларов финпомощи

Европейская комиссия отказалась предоставить Украине последний транш в рамках кредитной программы по оказанию стране макрофинансовой помощи. Причиной отказа стало несоблюдение Киевом ряда поставленных перед ним условий, передает ТАСС.

Действие программы, одобренной в 2015 году в объеме 1,8 млрд евро, заканчивается в начале следующего года, а 0,6 млрд из указанной суммы до сих пор не переведено. Однако кредиторы оставляют за собой право проверять соблюдение выдвинутых ими требований перед каждым траншем – и на сей раз проверка дала неудовлетворительные результаты.

Основным условием выделения средств являлось проведение реформ. В Еврокомиссии констатировали, что Украина «предприняла значительные условия» для получения последнего транша, но в полном объеме требований не выполнила.

В Брюсселе призвали Киев не останавливать начатые реформы и выразили надежду, что в будущем – в случае, если условия будут соблюдены, – можно будет вернуться к этому вопросу и «оценить уместность программы-преемника». Тем самым в Еврокомиссии дали понять, что действующая программа финансовой поддержки фактически завершена.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Европы информации по новой программе финпомощи в объеме 1,8 млрд евро. Еврокомиссия пояснила, что решение по этому вопросу будет зависеть от результатов экспертной оценки украинской экономики, включая ее потребности во внешнем финансировании. Решение по программе будут принимать Европарламент и Совет стран ЕС.

Кроме того, в ЕК отметили важность выполнения условий, которые перед Украиной поставил другой кредитор – Международный валютный фонд (МВФ).