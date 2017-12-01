Орешкин спрогнозировал рост цены Urals выше 50 долларов

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что ведомство планирует повысить прогноз по цене на нефть Urals в следующем году: она перевалит за 50 долларов за баррель.

«Заключение сделки с ОПЕК точно означает, что мы будем пересматривать прогноз по ценам на нефть на 2018 год в положительную сторону», – цитирует RNS слова министра в кулуарах конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

По его словам, для комплексного пересмотра прогноза необходимо проанализировать больше статистических данных за нынешний год и на их основе дать первые оценки по динамике ВВП – уже годовые, а не помесячные.

Напомним, ранее Минэкономразвития рассчитывало, что среднегодовая цена барреля Urals в будущем году достигнет 43,8 доллара. Решение пересмотреть прогноз связано с заключенной накануне сделкой между ОПЕК и не входящими в картель нефтедобывающими странами, которые условились сократить уровень добычи черного золота до конца года.