ЦБ попросил Генпрокуратуру проверить сделки «Открытия»

Заместитель председателя Центробанка Максим Поздышев заявил, что регулятор обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить ряд сделок с признаками вывода активов санируемого банка «Открытие», сообщает Bloomberg.

Поздышев отметил: «Мы оспариваем сделки, если видим, что они осуществлялись явно с убытком для банка и топ-менеджмент, который эти решения принимал, понимал это».

ЦБ оценивает объем отрицательных чистых активов «Открытия» на консолидированном уровне с учетом потерь финансовых компаний группы в 300 млрд рублей, причем показатель может быть ухудшен, подчеркивает представитель Банка России.

Напомним, ЦБ объявил о санации «Открытия» 29 августа.«ФК Открытие» стала первым банком, который санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), финансируемый из средств ЦБ.