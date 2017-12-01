КС назначил Минфин и ФНС ответственными за разъяснение законов о налогах

Конституционный суд (КС) обязал Федеральную налоговую службу (ФНС) и министерство финансов давать четкие разъяснения о случаях применения налогового законодательства – даже таких, которые представляют собой узкоспециальные вопросы, не входящие в их компетенцию, передает РБК. Из постановления суда также следует, что Минфин обязан сам получать разъяснения в других ведомствах, если таковые необходимы, а не возглагать эту обязанность на налогоплательщиков.

Это заключение было вынесено по жалобе АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» на разногласия с налоговиками из-за доначисления НДС. Причиной возникновения этих разногласий стала неясность употребляемых в законе формулировок, определяющих услуги портов, облагаемые льготным НДС по ставке 0%.

Камнем преткновения стал вопрос о том, относятся ли услуги по бонированию (установке бонов – специальных ограждений, не дающих нефтепродуктов разливаться при загрузке на судно) к агентским, снабженческим и обследовательским услугам портов по обслуживанию судов, на которые распространяется нулевая ставка НДС.

Налоговики, арбитражи и Верховный суд решили, что нет, а флот настаивал на обратном, ссылаясь на практику последних восьми лет, в течение которых ФНС применяла льготное налогообложение к услугам по установке бонов, и на письменные разъяснения Минтранса, куда компания обратилась по рекомендации Минфина.

Мнение Минтранса суды в расчет не взяли, поскольку он не уполномочен разъяснять законы о налогах и сборах. КС встал на сторону флота и постановил, что услуга по установке бонов подпадает под действие льготного налогообложения НДС.